Serie B: nella Ternana Andreazzoli debutta con una sconfitta

La Reggina vince 2-0 al “Rigamonti” con il Brescia ed è seconda a 29 punti. Restano in corsa per la promozione diretta in Serie A il Genoa e il Parma con 23 punti. I liguri perdono 1-0 al “Ferraris” col Cittadella. Gli emiliani pareggiano 1-1 alla “Domus Unipol Arena” con il Cagliari. Il Modena prevale 3-2 al “Mazza” con la Spal e a 20 punti si avvicina alla zona play off. Il Como pareggia 3-3 al “Del Duca” con l’Ascoli e ha 15 punti.





Il Perugia pareggia 0-0 al “San Vito- Luigi Marulla” con il Cosenza ed è ultimo con 12 punti insieme al Venezia. Nel posticipo il Palermo supera 1- 0 al “Vigorito” il Benevento e a 18 punti si allontana dalla zona play out.

Nella quindicesima giornata di andata di Serie B il nuovo tecnico della Ternana Aurelio Andreazzoli debutta con una sconfitta. Gli umbri perdono 2-1 al “Penzo” col Venezia e rimangono a 22 punti. Andreazzoli subentra a Richard Vanigli, provvisoriamente ad interim dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli. Il Frosinone pareggia 1-1 al “Druso” col Sud Tirol e con 32 punti consolida la vetta.