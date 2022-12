Legge di bilancio: PD Puglia in piazza il 14 dicembre con la CGIL

BARI - Si è riunita sabato 3 dicembre 2022 l’Assemblea degli iscritti e dei militanti del PD Puglia. A seguito di un incontro della mattina tra la delegazione dei parlamentari del PD pugliese in parlamento e le rappresentanze sindacali del territorio, l’Assemblea ha deliberato l’adesione del partito regionale alla manifestazione indetta dalla CGIL per il 14 dicembre. La legge di bilancio, la prima della destra al governo, tradisce una profonda difficoltà ad affrontare in modo strutturato i problemi del Paese. Tante sono le contraddizioni e gli elementi più critici sul piano della coesione sociale: dal superamento del reddito di cittadinanza senza porre subito in essere uno strumento alternativo a uno risposta ancora troppo debole si disagi delle famiglie sul fronte del caro bollette; dalle contraddizioni interne alla destra sulle pensioni al ritorno dei contratti di lavoro travestiti da voucher. - Si è riunita sabato 3 dicembre 2022 l’Assemblea degli iscritti e dei militanti del PD Puglia. A seguito di un incontro della mattina tra la delegazione dei parlamentari del PD pugliese in parlamento e le rappresentanze sindacali del territorio, l’Assemblea ha deliberato l’adesione del partito regionale alla manifestazione indetta dalla CGIL per il 14 dicembre. La legge di bilancio, la prima della destra al governo, tradisce una profonda difficoltà ad affrontare in modo strutturato i problemi del Paese. Tante sono le contraddizioni e gli elementi più critici sul piano della coesione sociale: dal superamento del reddito di cittadinanza senza porre subito in essere uno strumento alternativo a uno risposta ancora troppo debole si disagi delle famiglie sul fronte del caro bollette; dalle contraddizioni interne alla destra sulle pensioni al ritorno dei contratti di lavoro travestiti da voucher.





Contro tutto questo il Partito Democratico è in campo, come ha dimostrato ieri negli incontri che si sono tenuti in tutta Italia per presentare le sue controproposte a una legge iniqua e dalle basi fragili.

Nel pomeriggio l’Assemblea del partito, coordinata dal Commissario ad acta, nonché Responsabile enti locali del PD, Francesco Boccia, ha avviato la fase congressuale regionale. La Puglia è rappresentata al meglio all’interno del comitato costituente nazionale e il partito pugliese provvederà al più presto a costituire i comitati locali.

Lo sforzo che si intende promuovere è quello di un dibattito ampio, che veda il coinvolgimento di tutte le forze del centrosinistra, a cominciare dai civici con i quali il PD cammina assieme sui territori da tanti anni, in particolare in Puglia.