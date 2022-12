Serie C: Avellino-Andria in diretta Tv domani alle 17,30 su Antenna Sud





La partita si disputerà a porte chiuse per gli incidenti di Foggia-Avellino. Alle 14,30 il Cerignola cercherà un successo al “Francioni” con il Latina per avere una continuità di risultati. Il Taranto dovrà ottenere i tre punti allo “Jacovone” con il Monterosi per evitare di ritornare in zona play out. Il Monopoli cercherà di prevalere alle 17,30 al “Veneziani” con il Pescara per rilanciarsi.





La Virtus Francavilla Fontana dovrà superare al “Curcio” il Picerno per risalire in classifica. Lunedì 12 Dicembre il Foggia alle 20,30 dovrà imporsi nel posticipo allo “Zaccheria” con la solitaria capolista Catanzaro per restare in zona play off. La partita si giocherà a porte chiuse per gli incidenti di Foggia-Avellino.

- Nella diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C Avellino-Andria sarà trasmessa domani pomeriggio alle 17,30 in Diretta TV su Antenna Sud, Canale 14 del digitale terrestre. I biancazzurri dovranno vincere al “Partenio-Lombardi” per lasciare il terzultimo posto.