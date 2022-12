Lecce, Villaggio di Babbo Natale a Santa Rosa e inaugurazione del presepe in Piazza Duomo

LECCE - Con il Villaggio di Natale allestito in Piazza Indipendenza a Santa Rosa parte ufficialmente domenica 11 dicembre il tour della mini rassegna Natale nei Quartieri, organizzata dall’Amministrazione comunale che prevede anche animazione per bambini con Bambuballa e spettacoli di magia con il Mago Yuri nei saloni parrocchiali della città.Domani il Villaggio di Babbo Natale, in collaborazione con Fun Project, aprirà le sue porte a Santa Rosa ai bambini dalle 17 fino alle 21, dando loro la possibilità di incontrare simpatici elfi che li accompagneranno nella scrittura della letterina da imbucare direttamente nella posta di Babbo Natale prima di incontrarlo. Ci saranno, poi, palloncini, giochi, musica, baby dance e uno spettacolo di magia.In piazza Duomo, alle 18.30, sarà inaugurato il presepe artistico alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e dell’Amministrazione comunale insieme all’arcivescovo Michele Seccia che procederà alla benedizione. È prevista l’esibizione del coro dei Cantori di Ippocrate.Tutti gli altri appuntamenti della giornata con Bimbi in Festa in mattinata e la posta di Babbo Natale e il Barbo-Natale per tutto il giorno alla Villa Comunale, le mascotte in giro per il centro nel pomeriggio, le visite guidate alle Mura Urbiche, a Rudiae (con doppio turno) e nel centro storico alla scoperta di storie e leggende natalizie, i concerti nelle chiese, la musica itinerante della Zagor Street Band e degli zampognari con le nenie natalizie, la programmazione nei teatri della città, la chiusura del festival Vive le Cinema sono disponibili nel dettaglio sul sito www.lecceinscena.it.Proseguono la festa del cioccolato in piazza Sant’Oronzo, la fiera di Santa Lucia ai Teatini, il mercatino dei doni in Piazza Mazzini, dove è allestita anche la giostra meravigliosa.«Dopo il successo dello scorso anno torniamo – dichiara l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – con il programma “Natale nei Quartieri”. Lo abbiamo voluto e costruito con l’obiettivo di portare un momento di svago e gioia in tutta la città grazie alla rete straordinaria delle parrocchie. Un programma ricco di attività che prevede spettacoli di magia e animazione per i bambini e la tradizionale tombolata di Natale per i più grandi, il tutto nei saloni parrocchiali. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere il Villaggio di Babbo Natale che farà tappa in quattro aree della città e che partirà domani da Santa Rosa. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa in più».