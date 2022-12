Serie C: il Foggia pareggia 0-0 allo Zaccheria col Catanzaro

via Foggia Calcio 1920

Nel posticipo della diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia pareggia 0-0 allo “Zaccheria” con il Catanzaro. La partita si disputa a porte chiuse per gli incidenti di Foggia-Avellino. Nel primo tempo al 7’ Biasci dei calabresi va vicino al gol. Al 9’ Schenetti dei dauni sfiora la rete.Nel secondo tempo al 5’ Garattoni del Foggia fallisce una clamorosa occasione. All’8’ Iemmello del Catanzaro di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 44’ Curcio per pochissimo non permette ai calabresi di vincere la partita. Il Foggia è nono con 23 punti in zona play off insieme al Taranto al Gelbison e all’Avellino. Il Catanzaro è primo da solo a 48 punti.