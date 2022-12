Serie C: il Taranto interessato a Micovschi

Il direttore sportivo del Taranto Luca Evangelisti punterebbe inoltre ad acquistare l’attaccante dell’ Avellino Jacopo Murano 30 anni ma in questo caso la situazione potrebbe essere più difficile per i rossoblu pugliesi perché l’ingaggio del calciatore sembra troppo alto.





Per quanto riguarda le eventuali cessioni la società jonica avrebbe avuto delle richieste da squadre di Serie B delle quali per la tutela della privacy non sono state comunicate i nomi, per il centrocampista ivoriano di 22 anni Aboubakar Diaby. Sembra però che il calciatore possa restare al Taranto fino a Giugno 2023, cioè per tutta questa stagione.

- In Serie C nel calcio mercato il Taranto è interessato al centrocampista rumeno Claudiu Micovschi 23 anni dell’ Avellino. La società jonica presto contatterà quella irpina per iniziare le trattative. Se sarà raggiunta l’intesa economica il calciatore potrebbe arrivare nella città dei due mari in prestito.