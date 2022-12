Gioia: "L'assistenza domiciliare integrata in provincia di Brindisi funziona bene"

BARI - "Il servizio di assistenza domiciliare integrata in provincia di Brindisi è una di quelle esperienze di sanità pubblica positiva, che consente di garantire migliaia di prestazioni sanitarie al giorno a quei pazienti che sono impossibilitati di muoversi dalla loro abitazione". Così Tommaso Gioia Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia."Tutti i pazienti compresi, quelli affetti da sclerosi multipla - prosegue Gioia -, sono monitorati quotidianamente e usufruiscono di visite neurologiche e/o fisiatriche in base alle loro patologie ed esigenze. Consiglio agli utenti e alle famiglie che in caso di difficoltà di rivolgersi alla direzione del distretto, sono certo che il direttore saprà certamente trovare soluzioni ad eventuali disservizi. Gli operatori durante le prestazioni sanitarie sono provvisti dei DPI previsti per legge, e le stesse vengono erogate d'intesa con i pazienti e le famiglie e non risultano prestazioni eseguite alle ore 5:30 del mattino"."Tutto questo è di facile riscontro perché gli accessi sono registrati sul sistema. Per gli orari sono possibili variazioni anche in deroga, ma solo ed esclusivamente, per venire incontro alle esigenze dei pazienti, e sono sempre concordati con gli stessi Ad oggi non risultano, nel distretto BR/3, criticità evidenziate dalle famiglie o dagli stessi utenti" conclude Gioia.