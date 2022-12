Shein torna a Milano in occasione del Natale

MILANO - Dopo il successo riscosso questa estate, SHEIN torna alla conquista di Milano con un evento inclusivo appositamente pensato per la sua community italiana, presentando un nuovo pop-up space dal mood natalizio in pieno centro città.

Un punto di aggregazione temporaneo dove i fan del brand potranno immergersi nell’atmosfera natalizia ed avranno finalmente l’occasione di provare e acquistare, in maniera fisica, i migliori capi di abbigliamento e prodotti beauty del brand leader nel settore prêt-à-porter femminile, in una location d’eccezione: il Palazzo Giureconsulti di Piazza dei Mercanti.

Un edificio storico edificato nel 1654, sede della prima Borsa Valori di Milano, a pochi passi da Piazza Duomo, che rappresenta uno dei luoghi più affascinanti e iconici del centro di Milano, in grado di unire in maniera inedita le antiche radici della città meneghina con la freschezza di un marchio giovane e globale come Shein.

Giureconsulti, da sempre punto di riferimento per la comunità degli affari milanese, si propone come rinnovato luogo di incontro, di scambio e di comunicazione per le community locali impegnate nel rendere Milano sempre più attrattiva. Non solo una location, ma un touchpoint che contribuisce alla promozione e allo sviluppo della città meneghina.

Ed è così che nella splendida cornice della Sala Colonne, la più maestosa tra le sale dell’edifico, si estenderà il nuovo pop-up di SHEIN dal 19 al 22 dicembre, per accogliere tutti gli i appassionati di moda e stile nel periodo più magico dell’anno.

Il temporary event ospiterà un’area dedicata per ogni categoria di prodotto, una postazione social-friendly con un angolo dedicato alle foto ricordo per i fan del marchio e una sezione fitting room, per provare i capi prima di procedere con l’acquisto e limitare i resi.

Non mancheranno proposte in tutte le taglie e per tutti i gusti, per rimarcare l’imprescindibilità per il brand di una moda inclusiva e che non fa distinzioni di nessun genere.

In brand ha scelto inoltre di limitare l’impatto ambientale della merce invenduta attraverso la sua donazione a chi ne ha più bisogno. Nasce infatti già con il pop-up di giugno la partnership con enti benefici che distribuiscono viveri e beni di prima necessità su tutto il territorio nazionale, aiutando ogni mese oltre 2500 famiglie che ricevono aiuto per mangiare, per prendersi cura dei proprio bambini e della propria casa.

Il pop up sarà aperto al pubblico da oggi dalle ore 14:00 di lunedì 19, fino alle 19:00 di giovedì 22 dicembre 2023.

Una occasione perfetta per trovare il regalo di Natale che cercavi e vivere una fantastica shopping experience natalizia nel centro di Milano!