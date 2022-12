Si schiantano contro un bus sulla Ss96: erano andati a vedere le luci di Natale. Al via indagine per omicidio colposo

I tre giovani erano sui sedili posteriori al momento dell'impatto. Michele è morto sul colpo, mentre le due ragazze sono decedute mentre erano ricoverate al Policlinico. Alla guida dell'auto c'era un 29enne, ferito in modo non grave, sotto choc per l'accaduto.



L'altro passeggero dell'auto è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.