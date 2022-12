Squinzano, agguato in stazione di servizio: pregiudicato 36enne ferito al piede

SQUINZANO (LE) - Momenti di paura a Squinzano in una stazione di servizio. In un agguato sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un pregiudicato di 36 anni, Roberto Napoletano. L’uomo da poco era rientrato in Salento grazie a un permesso dopo un ricovero presso una struttura terapeutica di Potenza.Il 36enne stava facendo rifornimento di carburante, con moglie e figlio che lo attendevano in auto, quando all’improvviso si sarebbe affiancata una vettura dalla quale sarebbero partiti dei colpi di fucile semi automatico.L’uomo per evitare i colpi si è nascosto dietro la macchina ferendosi così solo al piede. Al momento è ricoverato in codice giallo al Fazzi di Lecce. Al via le indagini dei carabinieri.