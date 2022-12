Supersano: 'Passo a due', opera prima di Antonio Sparascio

L’AUTORE. Antonio Sparascio è nato a Tricase nel Salento, nel 1966. Ha frequentato studi giuridici e classici senza però conseguire la laurea, Appassionato di letteratura e teatro, scrive e porta in scena i propri testi, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di giovani e talentuosi artisti salentini insieme ai quali ha costituito il “Circolo degli Ignoranti”, un libero luogo d’incontro per gli amanti delle lettere e dell’arte in ogni sua forma, nel quale si dedica a forme di sperimentazione letteraria e provocazione culturale.



“Passo a due” è il suo primo romanzo.

SUPERSANO (Le) - Il Circolo degli Ignoranti presenta “Passo a due” (Epika Edizioni), il primo romanzo di Antonio Sparascio, che sarà presentato Giovedi 15 dicembre 2022 alle ore 19.00 presso “Agrosì-Cibo e Storie”, in via Vittorio Emanuele, 44 all’interno di uno spazio che è stato recuperato nel suo aspetto più autentico, dall’atmosfera sospesa nel tempo, che una volta ospitava i vecchi magazzini della famiglia Agrosì, e nel quale si respira ancora la fatica del lavoro, l’amore per la terra, per l’olio.In questa deliziosa location, le fila di “Passo a due” si districheranno e i protagonisti Giacomo e Irene troveranno posto attraverso le letture e le musiche a cura del Circolo degli Ignoranti, con la musica di Roberto Nuzzo e le voci di Salvo Cezza, Chiara Serena Brunetta e lo stesso Antonio Sparascio. Dialoga con l’autore l’operatrice culturale Monia Saponaro.Durante la serata, degustazione offerta dall’Azienda Agricola Agrosì. La serata è a ingresso libero.. Giacomo e Irene sono i protagonisti di questo passo a due della vita, danzato sulle note di una melodia di accordi minori, tra intrecci sensuali e lontananze improvvise. Nella notte che li riunisce dopo più di vent’anni, il destino concede loro di far scorrere il vecchio film dei ricordi, in una spiaggetta di mezzaluna. I demoni di Giacomo hanno un nome, Carlo. É il nome che ha dato alla malattia che adesso gli toglie i ricordi e che lui cerca di esorcizzare tenendo un diario dei proprio rimpianti. Volti, voci, luoghi, vivono un’ultima ribalta prima di scomparire. Il demone di Irene è il principio di realtà che le ha tolto i sogni e che ha il volto e il nome di sua figlia, così simile a lei eppure così incomprensibile. Mancano due giorni a Natale, è la fredda notte di un ventitré dicembre. Lo stesso cielo di stelle che Giacomo aveva visto riflesso negli occhi di Irene un ventitré di dicembre di tanti anni fa.