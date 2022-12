Svolta nel caso Stasi: due indagati, tra loro un minore

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Progressi nelle indagini per l’omicidio del 19enne Paolo Stasi. Due persone, un minorenne e un maggiorenne di Francavilla Fontana, sono accusate in concorso dell'agguato al giovane brindisino, ucciso con due colpi di pistola lo scorso 9 novembre sotto la porta della sua abitazione di via Occhibianchi.A carico di entrambi ci sono aggravanti di premeditazione e futili motivi. Potrebbe essere stato uno sgarro, secondo l'ipotesi degli inquirenti. Presumibilmente i due hanno teso una trappola a Paolo, come si evince dall'analisi del cellulare e del pc della vittima e dalle telecamere di videosorveglianza.