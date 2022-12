Taranto, la musica e i live arrivano nel quartiere Paolo VI

TARANTO - Continua il tour nei quartieri di Taranto all’insegna dei concerti diffusi e dagli artisti di strada di «Merry Street – Music&Fun»: evento organizzato dell’associazione Altramusicalive con la collaborazione del Comune di Taranto – Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto approvato con decreto del 07/08/2020 del ministero dello Sviluppo Economico. Partner: associazione Circo Teatro Viaggiante Pachamama e associazione Studio Gaudio.Band, solisti e i fantasisti con sorprese e giochi imprevedibili, dopo l’esordio nel centro cittadino, hanno animato i quartieri Salinella e Tamburi con musica, esibizioni dal vivo, bolle di sapone giganti e trampolieri. Il tutto accompagnato dai brani suonati da gruppi locali emergenti, talenti del territorio che con questo evento hanno la possibilità di esibirsi a stretto contatto con il pubblico. Una maniera per vivere il proprio quartiere appieno in questo periodo di festa: questo è l’obiettivo di «Merry Street – Music&Fun». Dare la possibilità a una serie di quartieri di poter assistere a concerti di buona musica e intrattenimento per grandi e piccoli, a due passi da casa.La prossima data sarà giovedì 29 dicembre nel quartiere Paolo VI Via Sommovigo (zona parrocchia S. Maria del Galeso) con inizio alle ore 19:00. Immersi nell’atmosfera delle festività, come in ogni tappa, saranno allestite quattro postazioni con altrettante band e solisti che propongono brani italiani e internazionali di ogni genere. Largo spazio dedicato a musicisti locali, così come da mission di Altramusicalive che si avvale del supporto di Studio Gaudio, associazione impegnata nella promozione dei talenti del territorio. Accanto alle note, lo show di artisti di strada targati Pachamama. Ogni serata è organizzata in un rione diverso, con esibizioni di musica dal vivo, intrattenimento e giocoleria.Per le informazioni sul calendario completo, pagina Facebook: Altramusicalive.