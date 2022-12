Taranto: martedì 20 dicembre la Cisl incontra l'Arcivescovo Santoro

- Confermando la consolidata tradizione dello scambio di auguri, in occasione delle festività di fine anno, il Gruppo dirigente della Cisl Taranto Brindisi incontrerà S. E. Mons. Filippo Santoro Arcivescovo della Metropolia di Taranto, martedì 20 dicembre alle ore 17.00, presso la Cripta della Parrocchia di Sant’Antonio, dedicata a Santa Rita, con ingresso in via Bruno, a Taranto.