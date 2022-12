Tennis: Matteo Berrettini giocherà la United Cup in Australia

Le vincitrici delle semifinali giocheranno la Final Four con la migliore squadra perdente. L’ Italia giocherà nel Girone E. Oltre a Berrettini parteciperanno Lorenzo Musetti Andrea Vavassori Marco Bortolotti e anche alcune tenniste, cioè Martina Trevisan Lucia Bronzetti Camilla Rosatello e Nuria Brancaccio. L’ Italia giocherà a Brisbane e nella prima fase della United Cup sfiderà il Brasile e la Norvegia.

Matteo Berrettini giocherà la United Cup di tennis. L’evento inizierà Giovedì 29 Dicembre in Australia e terminerà Domenica 8 Gennaio 2023. Si disputerà a Perth Brisbane e Sidney. La United Cup vedrà come partecipanti 18 squadre divise in sei gironi da tre squadre. Le vincenti si sfideranno per decidere le qualificate alle semifinali.