Castellana Grotte, un presepe vivente a settanta metri di profondità

CASTELLANA GROTTE (BA) - Una magia che si rinnova. A pochi giorni dalla prima rappresentazione pervista per mercoledì 28 dicembre, è stata presentata, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale a Bari, l’iniziativa “Presepe vivente nelle grotte” organizzata dall’Unpli Puglia (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) con il patrocinio della società Grotte e del Comune di Castellana.“A settanta metri di profondità, nella bellezza incontaminata di uno dei luoghi naturali più sorprendenti della Puglia, per il secondo anno -ha dichiarato il presidente regionale delle Pro Loco Rocco Lauciello- abbiamo voluto riproporre la rievocazione della Natività, unica nel suo genere, fra mestieri del passato e antiche tradizioni, attraverso un suggestivo percorso fra caverne, corridoi, stalattiti e stalagmiti. Un sito carsico conosciuto in tutto il mondo e che la Pro Loco intende valorizzare, permettendo ai visitatori di vivere in una suggestiva atmosfera, non solo la Natività predisposta con nuove scene, personaggi e straordinarie scenografie ma nello stesso tempo, visitare lo straordinario complesso ipogeo, a diretto contatto con i figuranti in costumi d'epoca”. Alla presentazione ha preso parte la classe dirigente della Pro Loco don Nicola Pellegrino di Castellana, il direttore di produzione Pino Recchia, il fotografo di scena Pasquale Ladogana e il noto regista Lucio Giordano, autore di film ma anche curatore della fortunata Passione Vivente a Conversano.“Ricostruire una Betlemme sotterranea - ha dichiarato Lucio Giordano - su un percorso di circa due chilometri andata e ritorno, è un’impresa non facile ma esaltante. Le grotte di per sé sono magiche ma con la nostra rappresentazione, vi assicuro, garantiscono uno spettacolo unico nel suo genere”.Appuntamento alla prima rappresentazione di mercoledì 28 dalle 17:30 alle 20:30, alla quale seguiranno le repliche di giovedì 29 dicembre, quindi mercoledì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, sempre agli stessi orari.Confermati prezzi e sconti per le famiglie: bambini fino a 5 anni, omaggio; da 6 a 14 anni, 8 euro; adulti (da 15 anni in poi), 15 euro; soci Unpli e soci Pro Loco Castellana Grotte, 12 euro.Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri: 393/6388315 - 327/7033074 - 329/4136477 - 080/4998221.