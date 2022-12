Terlizzi, investe ciclisti e scappa: denunciato in stato di libertà 35enne bitontino

TERLIZZI (BA) - E' stato denunciato in stato di libertà un 35enne di Bitonto per lesioni gravissime e omissione di soccorso per aver investito due ciclisti ieri mattina sulla Sp231, ex ss98, nell'area di Terlizzi. L'uomo, alla guida di una Citroen grigia, non si è fermato e non ha prestato i primi soccorsi.I Carabinieri si sono subito messi sulle sue tracce e il mezzo, con evidenti danni compatibili con l'incidente, è stato sequestrato. Per fortuna la ciclista ferita, una 37enne di Bitonto, è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma non è in pericolo di vita pur essendo in terapia intensiva e avendo subito diversi traumi. Il compagno, invece, ha riportato solo qualche contusione.