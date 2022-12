Tricase, travolto da auto sulla Ss275: è morto il medico Carmine Baglivo

TRICASE (LE) - Dramma ieri sulla Ss275 all’altezza di Lucugnano, frazione di Tricase, dove un 69enne è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. La vittima è Carmine Baglivo, medico di medicina generale di 69 anni, da pochi mesi in pensione.La tragedia è avvenuta nei pressi dell'area cimiteriale in un tratto di carreggiata angusto e poco illuminato. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare i primi soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo in codice rosso in ospedale. Al via le indagini dei carabinieri.