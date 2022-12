Trapani, aereo militare precipita: morto pilota

Dramma nei cieli italiani. Un Eurofighter Typhoon è precipitato a cinque miglia dall'aeroporto di Trapani dove stava rientrando dopo un'esercitazione militare. Il disastro aereo, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto Locogrande nei pressi di Marsala.Per il pilota, Fabio Antonio Altruda, 33 anni, non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche. L'Aeronautica militare ha dichiarato che aprirà un'inchiesta sulla sicurezza del volo per far luce sull'episodio.