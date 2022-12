Trinitapoli, concerto per il 50° anniversario dell'Associazione volontari carabinieri

- Nell’ambito delle attività per festeggiare il 50° anniversario dalla costituzione dell’ Associazione Volontari Carabinieri di Trinitapoli si è tenuto un Concerto, nel salone della Parrocchia Immacolata, del Gran Concerto Bandistico “Città di Trinitapoli”, diretto dal maestro Domenico Virgilio con la partecipazione della soprano Monica Paciolla e del tenore Nicola Straniero. Grande successo di pubblico e partecipazione dell’evento musicale presentato da Giuseppe Acquafredda e da Mimmo Putignano per la guida e la programmazione dei brani all’ascolto.Sono stati eseguiti nella prima parte i seguenti brani : Inno di Mameli - Intermezzo da Cavalleria rusticana - Tu che mi hai preso il cor – Habanera – Can can – Tace il labbro – Nessun dorma – L’ Arlésienne farandola – Libiamo nei lieti calici. Durante l’intervallo sono stati donati dal presidente Michele Galasso a tutti gli ospiti illustri un medaglione in terracotta realizzata dallo scultore trinitapolese Savino Russo, socio onorario.Numerose le premiazioni, dal Commissario prefettizio Giuseppina Ferri, alla Comandante della Polizia Municipale Giuliana Veneziano, alla dirigente Vice segretario del Comune Mariella Montanaro, Luigi Giannella, generale in pensione, Luigi Catino Lgt. dei carabinier, Giulio Di Cicco dirigente del plesso scolastico Don Milani, Padre Francesco Melillo parroco dell’ Immacolata, Nicola Roselli figlio del socio fondatore Domenico, Onofrio Tarantino, Pantaleo Samarelli ,Michele Putignano e Nicola Sarcina soci fondatori, Michele Pignataro e Saverio Matera ex presidenti, Michele Galasso presidente in carica, Domenico Virgilio direttore e Maestro della Banda, Cosimo Sciannamea presidente ANCRI, tutte le associazioni partecipanti l’ANC di Cerignola, Andria, Margherita di Savoia, le associazioni Croce Rossa, Atletica Trinitapoli e NITA nucleo interventi tutela ambientale.Nella seconda parte del concerto sono stati eseguiti magistralmente dall’Orchestra: Funiculì funicolà – Torna a Surriento – O sole mio – O surdato innamorato e, a chiusura del concerto , La Fedelissima l’inno dei carabinieri.