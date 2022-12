- Terribile scoperta a Kherson, territorio che ha subito il controllo russo, dove è stata trovata una camera di tortura per i minorenni. A confermarlo è stato il commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Dmytro Lubinets, che ha dichiarato: “È vero abbiamo registrato per la prima volta la tortura di minori”.Il presidente ucraino Zelensky ha commentato: “La tortura era pratica comune nei territori occupati. Sono cose che facevano i nazisti”.