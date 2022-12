- Sale a 49 il numero delle vittime negli Usa, 28 solo a New York, per il maltempo che sta imperversando in tutto lo Stato. Per questo motivo il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per lo Stato di New York dove la violenta bufera di neve ha provocato molti danni con le squadre di soccorso che devono intervenire per risolvere i numerosi incidenti o per liberare le persone rimaste bloccate nelle loro auto.