Vieste, apertura natalizia del Museo Civico Archeologico M.Petron

VIESTE (FG) - Sarà allestita, in occasione dell'apertura natalizia del Museo Civico Archeologico M.Petrone, promossa dal Comune di Vieste con il coordinamento scientifico della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio coadiuvate da Archeologica s.r.l - Servizi e progetti per i beni culturali, in una delle sale del complesso conventuale della Beata Vergine degli Angeli (ex convento Cappuccini - lungomare Vespucci ) una mostra di pittura personale dell'artista viestano Teo Palatella.Da oramai dieci anni in piena attività nel mondo della pittura contemporanea, con un' attenzione specifica rivolta al territorio Garganico , il pittore metterà in mostra una collezione di lavori pittorici ispirati alle bellezze paesaggistiche del Gargano attraverso uno stile pittorico dal linguaggio moderno e stilizzato.I lavori sono stati eseguiti con diverse tecniche tra cui l'utilizzo di un medium quale l'acqua di mare. Uno stile unico nel suo genere che ha ricevuto riscontro e dal mercato e dalla critica.La mostra sarà aperta in concomitanza dell'apertura del Museo Civico ovvero nei seguenti giorni e orari:23 venerdì 18.00 - 20.0024 sabato 11.00 - 13.0027 martedì 18.00 - 20.0030 venerdì 18.00 - 20.0031 sabato 11.00 - 13.003 martedì 18.00 - 20.004 mercoledì 18.00 - 20.005 giovedì 18.00 - 20.006 venerdì 11.00 - 13.007 sabato 18.00 - 20.008 domenica 11.00 - 13.00