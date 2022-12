ZES, lo sportello unico: uno strumento a servizio delle imprese. Lunedì 12 iniziativa a Taranto

TARANTO - Si terrà lunedì prossimo, 12 dicembre 2022, alle ore 17,30, presso l’Hotel Salina, via Mediterraneo n. 1, a Taranto, l’iniziativa, promossa dal Partito Democratico, avente a tema la Zona Economica Speciale, alla quale parteciperò come coordinatore e moderatore dei lavori. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Sarà l’occasione - prosegue -, assieme agli altri ospiti, di fornire ulteriori informazioni sull’importante opportunità legata alla Zona Economica Speciale jonica e sulla possibilità di fruire dello Sportello Unico digitale, al quale piccole, medie e grandi imprese possono rivolgersi per presentare istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di progetti di investimento nelle aree comprese nella perimetrazione della Zona Economica Speciale Ionica interregionale Puglia-Basilicata o nell’ambito delle aree di competenza del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto.Le ZES, ricordiamo, sono state istituite con l’obiettivo di attrarre investimenti e favorire la crescita delle imprese operative o la nascita di nuove realtà in prossimità dell’area portuale di Taranto o aeroportuale di Grottaglie. Per loro: agevolazioni fiscali , semplificazioni delle procedure amministrative per l’avviamento dell’attività basata sul rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte del Commissario Straordinario della ZES .La ZES Jonica include 12 comuni della regione Puglia e 13 della regione Basilicata. Fanno parte dell’area pugliese: Taranto, Grottaglie, Massafra, Mottola, Carosino, Faggiano, San Giorgio Jonico, Monteiasi, Statte, Francavilla Fontana, Manduria, Martina Franca.Parteciperanno all’iniziativa: Anna Filippetti (Subcommissario provinciale PD), Elena Pittaccio (consigliera comunale di Taranto), Luana Riso (Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taranto), Paolo Piccinno (Project manager-Ufficio ZES), Vincenzo Giuseppe Elia (Ufficio ZES), Gianfranco Chiarelli (Commissario Camera di Commercio di Taranto), Rinaldo Melucci (Sindaco e Presidente Provincia di Taranto), Michele Mazzarano ed Enzo Di Gregorio (consiglieri regionali), Ubaldo Pagano (Deputato PD).