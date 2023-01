Una lunga intervista concessa a Franco Strippoli per il Telegiornale Rai della Puglia, e reperibile su Google, documenta la presenza del fuoriclasse brasiliano deceduto giovedì 29 dicembre 2022 all'età di 82 anni.

Pelè in Puglia anche da crocerista. Il 30 giugno 2009, a 42 anni di distanza dall'amichevole giocata a Lecce con il "suo" Santos nel pomeriggio del 24 giugno 1967, Edson Arantes do Nascimento sbarcò nel porto di Bari per promuovere una crociera.