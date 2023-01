A Lecce 'La Befana in piazza Duomo'

LECCE - “La Befana in piazza Duomo”, artigianato e prodotti tipici della tradizione locale a cura dell’associazione “Artana” a Lecce domani, 6 gennaio, dalle 9 alle 19, per un mercatino dell’Epifania con esposizione e vendita di manufatti realizzati a mano in legno, pietra leccese, ceramica, ricami e uncinetto, gioielli, borse e accessori, cesti e tanti prodotti locali. Con il patrocinio del Comune di Lecce, info 329.5897240.