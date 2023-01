Bari, il Liceo Flacco è in lutto: è scomparsa la prof.ssa Annamaria Bufo

BARI - E' scomparsa a 79 anni Annamaria Bufo, docente di Lettere del liceo Quinto Orazio Flacco ed anima dell'istituto barese. Ha insegnato con grande semplicità e competenza a generazioni di studenti il piacere infinito della rilettura. Grande italianista ha regalato alle sue ragazze e ai suoi ragazzi gli strumenti per costruire il proprio metodo rileggendo Dante Alighieri come pochi altri a Bari.In tanti la ricordano commossi, ma lei forse avrebbe sorriso e stemperato: "Itaca ti ha donato il bel viaggio, non saresti partito senza di lei. Questo solo ha da darti".