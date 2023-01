A Lecce la 'Festa dei giornalisti'

LECCE - Domenica 22 febbraio nella diocesi di Lecce, com'è consuetudine in prossimità della memoria liturgica del patrono San Francesco di Sales, si celebra la Festa dei giornalisti, promossa e organizzata dall'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, diretto da don Antonio Murrone. Ospite di quest'anno sarà don Antonio Coluccia.Il sacerdote di origini salentine terrà una conversazione sul tema scelto da Papa Francesco in vista della prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate”.L’annuale festa con gli operatori della comunicazione che vivono nel territorio diocesano si svolgerà quest’anno a Lecce nella nuova chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola, all’ingresso nord della città. Alle 10,30 il saluto dell’arcivescovo Michele Seccia e la messa domenicale con la comunità guidata da don Cosimo Marullo, presieduta proprio da don Coluccia che, al termine, dialogherà i giornalisti."In attesa del Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, che sarà diffuso, com'è tradizione, il 24 gennaio, memoria di San Francesco di Sales - sottolinea don Antonio Murrone -siamo tutti chiamati, ed in modo particolare gli operatori della comunicazione, a vivere ogni giorno come una missione per costruire un futuro più giusto, più fraterno, più umano".