Al via AmbientArti, il primo festival ecologico pugliese

BARI - Tre giorni di informazione e condivisione, un vasto progetto di carattere internazionale volto alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. È AmbientArti, primo Festival ecologico pugliese che si svolgerà dal 25 al 27 gennaio 2023 nella sede della Biblioteca De Gemmis, nel Borgo Antico di Bari.Organizzato dall’emittente televisiva Telebari, con il sostegno della Regione Puglia, sarà l’occasione per approfondire temi di natura ambientale come la Green-Economy, attraverso i diversi linguaggi della comunicazione contemporanea: dalla politica all’arte, passando attraverso la scienza, fino ad arrivare alla musica e al cinema.L’evento è stato presentato questa mattina, in conferenza stampa, nella sala di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia (L.re N. Sauro 33 - Bari) dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, la direttrice responsabile di Telebari, Maddalena Mazzitelli, il direttore artistico di AmbientArti, Angelo Ceglie, la responsabile dei rapporti internazionali dell’evento, Milly Tucci."Questa iniziativa di Telebari - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - è un’occasione importante per promuovere a livello nazionale e internazionale temi cari alla Puglia e al tempo stesso per promuovere la nostra regione, la sua capacità di essere dinamica, innovativa e attenta allo sviluppo sostenibile. D’altronde, è proprio con questo obiettivo che abbiamo pensato a un avviso esplorativo per l’organizzazione di eventi in co-branding a cui Telebari e tante altre realtà locali e nazionali hanno partecipato con successo, vale a dire sostenere e veicolare la proiezione di un’immagine positiva della “Smart Puglia” sui principali mercati internazionali".“Il ruolo della nostra emittente - ha sottolineato la direttrice di Telebari Maddalena Mazzitelli - è sempre stato quello di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi importanti come la salvaguardia dell’ambiente. Non a caso, vent’anni fa abbiamo creato “Verde di Rabbia”, un format che ha fatto scuola a livello nazionale su questi temi, meritandosi premi di grandissimo prestigio. Questo evento peraltro è stato ideato e voluto da me per porre le basi per un appuntamento fisso annuale che coniughi cultura ed ambiente, e che faccia della Puglia il punto d'incontro tra relatori e aziende internazionali, con aziende del nostro territorio. Con questo prestigioso evento inizia il conto alla rovescia in vista del 50esimo compleanno di Telebari che il 19 aprile festeggerà questo traguardo storico”.“Il racconto del rapporto tra arte e ambiente - ha proseguito Angelo Ceglie - è denso e complesso. AmbientArti costruisce un percorso visivo che utilizza i linguaggi del contemporaneo per ridefinire l’approccio a questa materia, con contributi provenienti da linguaggi diversi (il cinema, la musica, le arti visive), grande libertà formale e qualità internazionale”.“Ambient-arti - ha concluso Milly Tucci - è una finestra sul mondo che consente a imprese e startup di conoscere le prossime opportunità offerte da alcuni Stati esteri, ma anche di aprire un dialogo operativo concreto con possibili investitori privati”.