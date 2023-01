Arresto Messina Denaro, il flashmob di FdI per dire grazie ai Carabinieri

ROMA - Flash mob di Fratelli d'Italia in Piazza San Lorenzo in Lucina, davanti al Comando dei Carabinieri, per ringraziare l'Arma dopo l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. I parlamentari di Fdi, guidati dai capigruppo Lucio Malan e Tommaso Foti, hanno sventolato il tricolore e srotolato uno striscione dove campeggia la scritta "Grazie".

Fonte: Agenzia Vista