Bari 29 gennaio '44, il Cln ideò la 'Costituente'

- Il 1 gennaio 2023 la Costituzione della Repubblica Italiana ha compiuto 75 anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta nel 1948. Per la sua nascita, il 2 giugno 1946, in concomitanza con il Referendum Istituzionale per la conferma della Monarchia, fu eletta l'Assemblea Costituente.Essa venne investita dal mandato popolare per scrivere la Costituzione della nascente Repubblica Italiana nelle sedute che si svolsero dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948. La nascita della "Costituente" fu promossa dal Congresso del Comitato di Liberazione Nazionale, tenutosi presso il Teatro Piccinni di Bari dal 28 al 29 gennaio 1944.