Cremonese - Inter, Inzaghi: ''La squadra ha avuto una grande reazione''

via Inter.it

MILANO - Successo in rimonta per l'Inter contro la Cremonese: nella sfida allo Zini valida per la 20.a giornata di Campionato è Lautaro Martinez a rispondere alla rete di Okereke con una doppietta che regala 3 punti all'Inter che sale a quota 40 in classifica. Al termine del match le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi:

"Ho fatto i complimenti alla squadra perché hanno fatto una grandissima gara, approcciata nel migliore dei modi, poi è arrivato il loro eurogol che poteva provocare qualche problema arrivando da una sconfitta con l’Empoli, invece la squadra è rimasta sul pezzo, concentrata. Affrontavamo una formazione che aveva battuto il Napoli e fatto un buon punto a Bologna, sono contento dal carattere dimostrato, hanno giocato una partita approcciata bene e poi sono rimasti sul pezzo". Il regalo al tifoso? "C’era un ragazzino interista che tutta la partita era lì che incitava e mi è venuto spontaneo, erano tantissimi anche stasera e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. I gol subiti? Ci stiamo lavorando, siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere e fare grandi partite, dobbiamo andare avanti per migliorarci e fare sempre meglio".

"Stasera ho avuto grandissimi segnali, abbiamo approcciato bene, siamo stati aggressivi. Sapevamo di affrontare un avversario in salute, se devo trovare una pecca probabilmente abbiamo sbagliato qualche rifinitura nell’ultimo passaggio che ci avrebbe permesso di non arrivare sul 2-1 negli ultimi minuti di gara con il recupero ma la squadra ha avuto una grande reazione".

"Dzeko e Lautaro stanno bene ma stanno tornando anche Lukaku e Correa che sono giocatori che hanno avuto problemi ma si stanno allenano nei migliori dei modi. Stasera hanno giocato una ventina di minuti, crescerà anche la loro condizione".

Il derby? "Prima di domenica abbiamo da giocarci un quarto di finale contro l’Atalanta quindi il nostro pensiero è li. Al derby ci penseremo dopo martedì, abbiamo partite ogni 3 giorni e mezzo e vogliamo giocarle nel miglior modo cercando di recuperare anche giocatori infortunati e squalificati che aiuterebbero in queste gare ravvicinate. La Coppa Italia è una competizione che dobbiamo onorare nel migliore dei modi, affrontiamo avversario in salute ma ci prepareremo al meglio".