Bari, alla Libreria Roma presentazione di 'Sulammita' di Santa Fizzarotti Selvaggi

La Poesia nasce dall’assenza e dalla nostalgia nel tentativo di ricomporre il primario Oggetto d’amore con la consapevolezza del dolore nell’incontro con la realtà e la difficoltà di accettare il limite, la finitudine umana.



In questo deserto dell’anima, ancor più reso evidente da una inaspettata pandemia, è apparsa dinanzi a me la Sulammita giunta da antica biblica memoria.



Ma ella è sfuggente: è la Sposa del “Cantico dei Cantici” la cui voce si ode da lontano e invita all’Amore cosmico.



Lo Sposo a cui sono ispirate le liriche di questo lavoro non è se non la metafora di quell’antico desiderio che ci fa immaginare di essere nel Tutto: quelle alchemiche Nozze mistiche che riconducono a molti miti e racconti dell’età classica, alle Sacre Scritture bibliche, a sentire in noi la Luce del Cristo.



La Sulammita è la rinata voce del cuore: l’infinità dell’essere che si consustanzia nella generatività e nella luce della Poesia... Un’anima che sta per crearsi, in un’altra anima deve mirarsi (Andreas Giannakoulas).



La forza del vero Amore deriva dal mistero della sua origine e dalla limpidezza della sua evoluzione. E così rinascere nell’Amore per l’eternità... (Santa Fizzarotti Selvaggi).



