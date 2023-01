Bari, al via il percorso di formazione promosso dal Centro antidiscriminazioni comunale

BARI - Il Centro antidiscriminazioni dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari, in collaborazione con il dipartimento For.Psi.Com . dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, organizza il percorso di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità dal titolo “Contrasto alle discriminazioni legate alle identità di genere e agli orientamenti sessuali”.Il Centro antidiscriminazioni comunale offre un servizio di ascolto e sostegno psicologico, sociale, legale per persone vittime di discriminazione o violenza o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Tra gli obiettivi perseguiti vi è anche la promozione di percorsi di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e formazione.In quest’ottica nasce il percorso formativo, di cui è responsabile scientifico Alessandro Taurino, docente di Psicologia clinica, rivolto alle studentesse e agli studenti dell’Università degli studi di Bari, dottorandi/e, specializzandi/e, agli/alle operatori/trici del welfare cittadino, agli/alle assistenti sociali e agli/alle operatori/trici delle istituzioni pubbliche e private.L’obiettivo di tale percorso è quello di fornire un’approfondita conoscenza del fenomeno delle discriminazioni legate alle identità di genere e agli orientamenti sessuali attraverso un approccio interdisciplinare che coinvolgerà aspetti psicologici, educativi, giuridici, medici, sociologici e filosofici, fornendo nel contempo competenze tecniche per la presa in carico e l’orientamento delle vittime di tale specifica forma di discriminazione. Le attività previste saranno orientate sia a decostruire stereotipi e pregiudizi omolesbobitransfobici, sia a favorire l’acquisizione di adeguati linguaggi e prassi operative nell’ottica della promozione del benessere e dei diritti delle persone LGBTQI+.“Il corso, che rientra tra le attività finalizzate all’acquisizione delle competenze trasversali in Uniba, intende offrire conoscenze utili per lo studio e l’analisi degli interventi sui fenomeni della discriminazione legati alle identità di genere e all’orientamento sessuale - commenta Alessandro Taurino -. È basato su un approccio interdisciplinare che tenterà di fare sintesi tra la dimensione psicologica e quella giuridica, medica e sociologica, affinché vengano forniti ai partecipanti adeguati strumenti operativi nell’ottica della promozione del benessere e dei diritti delle persone LGBTQI+. Il percorso non tratterà solo gli aspetti teorici ma affronterà anche molte implicazioni pratiche in quanto il nostro obiettivo è quello di mettere tutti i partecipanti nelle condizioni di acquisire i mezzi necessari per contrastare efficacemente i fenomeni di discriminazione e disuguaglianza, ancora troppo frequenti in molti contesti sociali”.Il percorso, per il quale saranno riconosciuti 3 CFU, si terrà da febbraio a maggio 2023 nel dipartimento For.Psi.Com ., Palazzo Chiaia Napolitano, via Crisanzio 46, per una durata complessiva di 36 ore, suddivise tra moduli teorici, laboratori esperienziali interattivi e attività individuali (homework applicativi di quanto appreso all’interno dei laboratori esperienziali).Nello specifico, nei seminari teorici verranno fornite conoscenze di base e strumenti teorico-applicativi relativi ai costrutti metodologici ai quali è necessario fare riferimento per l’analisi delle dimensioni costitutive dell’identità sessualmente connotata. Successivamente, verranno approfonditi approcci e orientamenti socio-pedagogici, filosofici e medici per la promozione di una cultura delle differenze in relazione ai diversi contesti di esperienza formativa e/o professionale dei/delle partecipanti.L’attenzione sarà focalizzata, inoltre, sugli aspetti inerenti ai diritti e alle specifiche forme di tutela da mettere in atto nei confronti delle persone LGBTQI+.L’ultima parte del corso riguarderà la presentazione delle esperienze dirette delle associazioni LGBTQI+ che svolgono un ruolo rilevante, a livello locale e nazionale, rispetto al contrasto delle diverse forme di violenza diretta e/o indiretta nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender, non-binary, queer.I laboratori esperienziali transdisciplinari avranno l’intento di proporre strumenti di intervento per lo sviluppo di competenze tecnico-metodologiche volte alla gestione dei processi di lettura, interpretazione e presa in carico delle situazioni di discriminazione omolesbobitransfobica.Per iscriversi è necessario inviare una mail a competenzetrasversali.taurino@gmail.com entro il prossimo 30 gennaio.È attivo in diverse sedi territoriali cittadine, ovvero nelle sedi dei Centri Servizi per le Famiglie di Japigia, in via Giustina Rocca 9, di Torre a Mare, in via Morelli e Silvati, di Carbonara, in via Costruttori di Pace e di San Pio in via della Felicità.Tra i servizi erogati, tutti gratuiti, vi sono consulenze specialistiche (psicologica, sociale, legale), gruppi di mutuo aiuto, sostegno e parola per adulti, minori e genitori, nonché ascolto telefonico, pronto intervento in emergenza attivo H24 ed inserimento in strutture di accoglienza. A questi si aggiungono interventi di orientamento lavorativo e supporto all’attivazione di misure di autonomia socioeconomica e abitativa.II Centro antidiscriminazioni, gestito dalla coop. soc. Medihospes all’interno delle attività della Rete dei centri antiviolenza SanFra, ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico da UNAR (articolo 105-quater, come modificato dall’art. 38-bi, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126).