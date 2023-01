BARI - Quela Rukje, 76 anni, è la donna trovata morta ieri sera in mare a Bari. Il suo corpo è stato ritrovato in Largo Giannella. La scomparsa dell'anziana era stata denunciata in mattinata dalla nipote alla caserma dei carabinieri di Cassano delle Murge. Non è noto al momento cosa possa esserle successo e per questo potrebbe essere disposta l'autopsia sul suo corpo per chiarire le cause della sua morte.