Bari, Nicolò ritrova il golden retriever Achille: "Gioia immensa"

BARI - “Bentornato a casa Achille”. E' l'annuncio sui social di Nicolò che ritrova finalmente il golden retriever scomparso nella notte tra il 9 e il 10 gennaio nel quartiere San Paolo di Bari. Il ragazzo pensava che il suo cane fosse stato rubato e il suo appello sui social è divenuto virale in breve tempo.“Non ho parole per descrivere la gioia immensa abbiamo lottato fino in fondo, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine nel loro piccolo, grazie per la piccola collaborazione, per i consigli che mi avete proposto. L’amore vince tutto. Sono emozionato” ha dichiarato il giovane.Achille sarebbe stato lasciato nella sede di una associazione a Bitetto.