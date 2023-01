Bari-Parma in attesa di Buffon

Un precedente che, per quanto negativo nel risultato finale, consentì ai Galletti allenati da Antonio Conte di approdare ugualmente in A e sulla base del quale, all'insegna dei corsi e ricorsi storici biancorossi, il Bari dovrà sperare attraverso un successo utile per la promozione diretta nella massima Serie.





Una missione possibile, se rapportata alla stanchezza del Parma reduce dall'eleminazione nell'ottavo di Coppa Italia da parte dell'Inter, ma impegnativa nel confronto con un avversario che per blasone e per qualità dell'organico vorrà recuperare il terreno perso in chiave playoff a seguito di un deludente quanto altalenante girone di andata della Serie B 2022-2023.





E ciò, indipendentemente dalla presenza di Gigi Buffon. L'ex portiere della Juventus e dell'Italia Campione del Mondo 2006, dopo il rientro a San Siro dello scorso 11 gennaio, potrebbe tornare titolare della porta parmense anche in campionato.

Quest'ultima, pur vantando un bilancio favorevole di 9 vittorie, di 4 pareggi (l'ultimo dei quali a reti bianche nella Serie B 2017-18) e di 3 sconfitte, cercherà di riscattare lo 0-2 subìto nel torneo cadetto 2008-09.