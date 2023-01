Bari-Perugia, i precedenti al Della Vittoria

La seconda è del 15 maggio 1983, data in cui il Bari allenato da Gigi Radice, vinse per 3-1. Un successo che illuse la tifoseria biancorossa per il raggiungimento della salvezza, ma che si rivelò vano a seguito dei successivi 2 pareggi e delle successive 2 sconfitte che determinarono la retrocessione del Bari in Serie C. Fra essi spiccano due significative vittorie del Bari risalenti agli anni '80. La prima è del 24 gennaio 1982 e giunse su rigore realizzato da Iorio al 90' di una gara che confermò il "Bari dei Baresi" allenato da Enrico Catuzzi, quale squadra rivelazione della Serie B 1981-82.

Sabato 28 gennaio 2023, Bari e Perugia si affronteranno per la sedicesima volta nel capoluogo pugliese in una gara valida per il campionato di Serie B. Dei 15 precedenti, 10 incontri si sono disputati allo Stadio della Vittoria.