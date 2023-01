Barletta e San Ferdinando, servizi straordinari anti malamovida: controlli dei Cc anche nei locali

Il controllo, realizzato attraverso l’impiego congiunto di più pattuglie provenienti anche dai Comuni limitrofi di Trinitapoli e Margherita di Savoia, ha consentito di attenzionare tre locali nonché i rispettivi avventori. Sono state in particolare pattugliate da un lato le aree più sensibili della zona 167 di Barletta nonché alcuni locali maggiormente frequentati, e dall’altro quelle del Comune di San Ferdinando di Puglia e in particolare Piazza Papa Giovanni Paolo II e via IV Novembre, con particolare attenzione al controllo dei locali circoli ricreativi. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato oltre 70 persone, controllato 50 autovetture, nonché svariati soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.





Durante i numerosi controlli sono state eseguite anche quattro perquisizioni personali e veicolari, nonché due perquisizioni presso circoli ricreativi particolarmente frequentati. Al termine del servizio i militari hanno eseguito tre segnalazioni alla competente Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale. I controlli continueranno e vedranno un’intensificazione nel corso dei prossimi fine settimana, anche in vista dell’imminente periodo dedicato al Carnevale 2023, al fine di garantire maggiore sicurezza e rispetto degli spazi pubblici in tutto il centro città e nei principali centri di ritrovo giovanili.

BARLETTA e SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Barletta nel controllo del territorio. Fari puntati in particolar modo sulla movida, specie quella della zona 167 e del Comune di San Ferdinando di Puglia.