Barletta, schianto camion-auto sulla Ss16: un morto e un ferito

BARLETTA - Nuovo dramma stamani, intorno alle 13.30, sulla Ss16, nei pressi di Boccadoro nel Barlettano. Lo schianto è avvenuto tra un camion e un'auto. Un uomo di 42 anni è morto sul colpo mentre un'altra persona, in seguito alle ferite riportate, è stata trasportata all'ospedale di Bonomo di Andria.Non è nota al momento l'esatta dinamica dell'incidente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere.Strada chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.