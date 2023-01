Covid Puglia: +698 casi e 2 decessi. Tasso al 10,28%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 698 nuovi casi di positività al Covid su 6.784 test giornalieri per una incidenza del 10,28% (ieri era del 10,88%).I decessi sono 2 (ieri 4).I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: a Bari 210, nella Bat 52, e Brindisi 69, a Foggia 79, a Lecce 189, a Taranto 90. Sono residenti fuori regione 8 persone risultate positive in Puglia.Dei 18.019 attualmente positivi 250 sono ricoverati in area non critica (ieri 241) e 17 in terapia intensiva (ieri 16).