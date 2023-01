Basket, Happy Casa Brindisi: Go UP nuovo sponsor commerciale

La Go UP lavora in accordo con la Co UP Montaggi e organizza inoltre il montaggio e lo smontaggio delle impalcature nell’ambito dell’edilizia e industriale. Garantirà un sostegno economico importante alla squadra pugliese in questa stagione di basket. Si occupa del settore del noleggio delle piattaforme aeree autocarrate, camion gru ascensori da cantiere, montacarichi autoscale, carrelli elevatori e bagni chimici.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Go UP è il nuovo Sponsor Commerciale. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Bari in Via Fanelli 285.