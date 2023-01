Bimbo morto in casa a Cerignola: disposta autopsia





Il piccolo era a letto quando la mamma si è accorta che non rispondeva più. Inutili i soccorsi. Il bambino è stato portato senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella di Cerignola (Fg). Non si conoscono al momento i motivi del decesso, ma non è escluso che possa aver subito un ictus.

FOGGIA - Si disporrà l'autopsia sul corpo del bambino di 8 anni di Cerignola, morto improvvisamente in casa ieri mattina. Il bambino già da giovedì lamentava dolori e per questo la mamma aveva preferito non portarlo a scuola.