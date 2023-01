Domenica In, gli ospiti di Mara Venier

ROMA - Me Contro Te, la popolare coppia esplosa su Youtube formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia - noti come Sofì e Luì - è tra gli ospiti di “Domenica In” condotta da Mara Venier, in onda domenica 15 gennaio alle 14 alle su Rai 1. Il duo, amatissimo dai bambini con oltre 10 milioni di followers, presenta il suo nuovo film “Missione Giungla”, nelle sale dal 19 gennaio per la regia di Gianluca Leuzzi. In studio anche una band di bambini I Latte Rock, composta da 6 piccoli musicisti di Bologna tra i 5 e gli 11 anni. Alessia Marcuzzi fa un’incursione per lanciare la seconda puntata di “Boomerissima”, in onda martedì 17 gennaio in prima serata su Rai 2.

Nino D’Angelo, invece, si racconta tra carriera e vita privata oltre a esibirsi con il singolo “Cattivo penziero”, accompagnato dal suo pianista e dall’orchestra di Domenica In diretta dal maestro Stefano Magnanensi. Alice, vincitrice del ‘Festival di Sanremo’ nel 1981 con il brano “Per Elisa”, ricorda l’indimenticabile Franco Battiato esibendosi, accompagnata dal suo pianista, in alcune delle sue canzoni più conosciute e amate dal pubblico, “La stagione dell’amore” e “La cura”. Ci sarà anche spazio per un talk dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Manuela Villa e Nino D’Angelo che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia san-remesi, mentre in qualità di opinionisti, ci saranno Teo Teocoli, Anna Pettinelli, Marino Bartoletti ed Ema Stokholma.