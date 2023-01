Vuoi essere davvero figo sui social? Fai come me, diventa disinfluencer!

La vera svolta in un mondo super connesso e conformista è esattamente il suo contrario, la disconnessione, praticamente un’inversione di rotta.Il ruolo dell’ Influencer ha ormai stancato e intossicato i nostri stili di vita, non a caso ci sono stati anche casi di ragazzi e ragazze che, prendendo esempio o idealizzando, si sono complicati la propria esistenza (citazione).Non è colpa degli influencer ovviamente, loro svolgono il lovoro lavoro o ruolo, ma il concetto è che nessuno di noi deve avere modelli da seguire.Io sono il primo DISINFLUENCER, e attendo una scia di seguaci pronti a invertire la direzione di nessun modello prestabilito.E’ giusto prendere esempio o spunto da altre persone, ma nella giusta misura e in un range non dannoso alla nostra salute psichica.Nei miei social ormai il mio slogan è “DISINFLUNCER si diventa”, anche perché l’omologazione divaga su tutti gli ambiti, dalla moda, al food, ai viaggi fino alle passioni.Esempio? Apri i social e vedi che tutti stanno a Cortina e dopo 5, 10 o 20 storie uguali ti scatta la frase in testa_ “Beh, ora vado anch’ io a Cortina, ci vanno gli Influencer e gli altri. Ci devo andare anch’ io altrimenti, non sono top!”.Nulla di più falso! Se tutti vanno… lì sai che devi fare? Vai altrove, in un posto in cui non vanno gli altri!Questo è un primo passo per essere come me un Disinfluencer.A breve continuerò con le altre caratteristiche che un vero figo anticonformista deve avere.Sei a Cortina o alle Maldive, ok io sono sul Pollino e… fidati, è davvero Bello qui! Non ci sono tutti!