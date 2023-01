Bisceglie, Casambulanti saluta l'Avv.Maria Lorusso. Todisco: “Sacrificata nel nome di cosa? Di chi?”

BISCEGLIE (BT) - «La scelta di revocare l’incarico assessorile all’avvocato Maria Lorusso, già assessore alle attività economiche e produttive nella Giunta Angarano, continua a far registrare prese di posizione e analisi da parte delle Associazioni di categoria che hanno lavorato al fianco dell’’ex assessore in questi tre anni di suo mandato assessorile. Da CasAmbulanti, la Sigla di Rappresentanza del Settore commercio sulle aree pubbliche, esprimono la loro vicinanza ma anche un pizzico di delusione. A parlare è il Presidente della Delegazione biscegliese, Enzo Todisco, che dichiara: “non sappiamo se queste siano le regole (malvagie) della politica, di certo queste regole non sono quelle della correttezza, del riconoscimento del merito e del rispetto delle persone. Non sappiamo se l’avvocato Maria Lorusso fosse o meno consapevole dell’esistenza di quelle “regole” sta di fatto che siamo estremamente amareggiati e delusi dal comportamento dell’Amministrazione comunale che fa prevalere strategie meramente numeriche in termini di consensi elettorali sacrificando le persone e i rapporti umani, persino quelli interpersonali. Con l’assessore Maria Lorusso abbiamo lavorato bene e costantemente, portando a casa ottimi risultati che però andavano perfezionati e completati. Per fare questo “il nuovo che avanza” forse non ne avrà neppure il tempo ed a rimetterci, alla fine, sarà il tessuto economico della città di Bisceglie. La mia città, la nostra città non merita questo” ha concluso Todisco.