Blanco, rabbia e romanticismo nel nuovo singolo 'L'isola delle rose'

MILANO - Torna a farci emozionare la voce di Blanco sulle note del nuovo singolo L’isola delle rose (Island Records / Universal Music Italia), un brano intimo e potente, in cui a fare da eco all’immaginario impulsivo dell’artista la produzione di Michelangelo che amplifica la vocalità irruenta e coinvolgente di Blanco.

L’attesissimo ritorno arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date sold out , l’annuncio di due imperdibili appuntamenti negli stadi previsti quest’estate e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale.

Ad anticipare il nuovo album di Blanco il singolo L’isola delle rose, accompagnato dal video diretto da Simone Peluso per una produzione Illmatic Film Group: romanticismo, sesso, inquietudine, fisicità, fragilità sono solo alcuni degli elementi che si intrecciano per restituire una radiografia dell’amore dai contorni malinconici e al tempo stesso brutalmente autentica.

L’artista ha annunciato due prestigiosi appuntamenti per l’estate prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Sarà inoltre tra gli headliner di ONE MORE FEST, venerdì 23 giugno all’ RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).