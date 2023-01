Bitonto Teatro: per la scena dei ragazzi 'Le avventure di Pinocchio'

BITONTO (BA) - Domenica 22 gennaio un nuovo appuntamento con “La scena dei ragazzi”, il cartellone di spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie organizzato dal Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. In scena, al Teatro Traetta, Flavio Albanese con “Le avventure di Pinocchio - Raccontate da lui medesimo” (sipario ore 18.00).Flavio Albanese racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini. Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino.I personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di Varietà.Ci sono proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangiafuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pappagallo. E’ una storia per grandi e piccini e in particolare per “burattini che vogliono diventare bambini”.Teatro Tommaso TraettaLargo Teatro, 17 BitontoTel. 080.3742636