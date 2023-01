Brescia sotto choc, 16enne travolto e ucciso da due auto nel centro di Iseo

BRESCIA - Un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso ieri sera da due auto in una carambola avvenuta a Iseo, in provincia di Brescia. Il ragazzo non è sopravvissuto al terribile doppio impatto avvenuto nella centralissima via Roma, poi chiusa al traffico per i rilievi dei carabinieri. Il giovane, che in un primo momento non era stato identificato, è stato riconosciuto dai genitori.Una delle auto, guidata da un residente di Iseo, ha investito violentemente il 16enne, scaraventandolo sulla corsia opposta, dove è arrivata un'altra auto, su cui viaggiavano tre donne con una bambina, che lo ha investito. I due veicoli si sono poi scontrati tra loro.Conducenti e passeggeri delle due auto sono rimasti illesi ma sotto shock.