Calcio: il Bari cede il portiere Polverino all'Andria

I pugliesi cercheranno di acquistare un centrocampista, per il momento non si fanno nomi. Per quanto riguarda altre cessioni l’attaccante Cristian Galano 31 anni potrebbe trasferirsi al Pordenone nel girone A di Serie C. Il centravanti Salcedo 21 anni sarebbe stato richiesto dal Genoa in Serie B.

- Il Bari ha ceduto il portiere Emanuele Polverino 25 anni a titolo temporaneo all’ Andria nel girone C di Serie C. Il direttore sportivo dei biancorossi Ciro Polito è in trattative con la Juve Stabia per acquistare il portiere Edoardo Sarri 23 anni. Il Bari potrebbe ingaggiare l’attaccante Sebastiano Esposito 20 anni il cui cartellino è di proprietà dell’ Inter. Esposito però sarebbe stato richiesto alla società nerazzurra inoltre dalla Ternana in Serie B.